In Danis Bauernladen gibt es alles, was das Herz begehrt: Wurst und Fleisch ebenso wie Milchprodukte und Käse, daneben Säfte, Mehlspeisen, Brot und Gebäck, aber natürlich auch Eier, Gemüse und Obst. Dazu sind auch Most, Wein und Bier sowie regionale Chili-Produkte und Honig im Angebot. Das besondere an allen angebotenen Waren: sie sind ausschließlich aus der näheren Umgebung.

Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch u. Samstag von 7:15 -11:00 Uhr und Montag 16-19 Uhr

Kontakt

Dani's Bauernladen

Daniela Eibel

3104 Harland, Salcherstraße 72

0660 479 76 62



http://danis-bauernladen.at