Spargel- und Erdbeerzeit in Windpassing/Altmannsdorf befindet sich das Feld, in Harland in der Hiegerhofgasse 19 (Brunn 19) befindet sich einSelbstbedienungsschrank von dem du jederzeit (0-24h) unseren/e frischen und leckeren Spargel/ Erdbeeren beziehen kannst. Auf unserem Erdbeerfeld in Windpassing erhältst du ab sofort unsere bereits gepflückten Beeren. Ebenso kannst du dich auch durch unser Feld kosten und deine Beeren selber pflücken. Von 7 Uhr bis 19 Uhr sind wir auf unserem Feld für dich da. Auf deinen Besuch freut sich das gesamte Team der Hauptstadtbauern.

Öffnungszeiten

täglich von 7-19 Uhr

Kontakt

Die Hauptstadtbauern

Anna Maria Dangl & Jakob Winter

3104 Harland, Hiegerhofgasse 19

0680 3208131 0680 3187871

http://www.hauptstadtbauern.at