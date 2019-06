Erstellt am 17. Juni 2019 (00:00)

Erstellt am 17. Juni 2019 (00:00)

Auf unserem Anwesen wird Weinbau und Landwirtschaft schon seit 1786 betrieben. Der Name Kerschbaum erscheint in diesem Zusammenhang erstmals um 1900. Im Jahre 2004 haben wir mit dem Bau eines Heurigenlokales begonnen, das wir im Juni 2005 Eröffneten und mit viel Freude und Engagement betreiben. In diesem Zuge sind wir auch Mitgliedsbetrieb der Weinstrassen Kremstal geworden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

20.06.2019 - 30.06.2019

täglich ab 16 Uhr

Kontakt

Dorfheuriger Kerschbaum

Familie Kerschbaum

3494 Brunn im Felde, Hauptstraße 67

02735 8635



https://www.dorfheurigerkerschbaum.com