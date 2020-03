Erstellt am 02. März 2020 (00:00)

Erstellt am 02. März 2020 (00:00)

Unser gemütlicher Mostheuriger, den wir seit 1968 als Familienbetrieb führen, bietet im Inneren Platz für 100 Gäste und im liebevoll gepflegten Garten weitere 100 Sitzmöglichkeiten. Auch Geburtstags- und Weihnachtsfeiern können Sie bei uns nach Anfrage in gemütlichem Rahmen erleben. Wir bieten unseren Gästen Fleisch- und Wurstspezialitäten von Schweinen aus eigener Mast. Auch Getreide und Obst stammen aus eigenem biologischen Anbau und werden von uns zu köstlichen Schmankerln verarbeitet. Während der Heurigenöffnungszeiten bieten wir unseren Gästen auch gluten- und laktosefreie Speisen an. Unser Ab-Hof-Verkauf bietet Ihnen auch außerhalb unserer Heurigenöffnungszeiten die Möglichkeit Flaschenmoste, Säfte, Edelbrände und Öle bei uns am Betrieb zu kaufen. Unser Fleischverkauf findet nur während unserer Heurigenöffnungszeiten statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

06.03.2020 - 15.03.2020

ab 10 Uhr geöffnet

Kontakt

Edelmostschenke Simon

Familie Simon

2620 Mollram, Ortsstraße 55

02635 68 5 83



http://www.most-simon.at