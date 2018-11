Erstellt am 06. November 2018, 00:00

Narrenwecken am Hauptplatz Traiskirchen! Belagerung und Sturm des Rathauses am Hauptplatz mit Schlüsselübergabe, anschließend Weinsegnung beim Heurigen Fam. Wustinger in Traiskirchen Wienerstraße 1. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

11.11.2018 - 11.11.2018

Beginn: 18:11 Uhr

Kontakt

Faschingsgilde Traiskirchen

Narrenwecken & Weinsegnung

2514 Traiskirchen, Wienerstraße 1