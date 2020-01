Unser „Felsenheuriger“ findet sich im Zentrum der Hinterbrühl in einem uralten Weinhauer-Haus und bietet Platz für 120 Gäste. Der Felsen der Römerwand reicht bis ins Lokal, was zum besonderen Flair des Hauses beiträgt. Wir führen den Betrieb traditionell als Buschenschank/Heurigen und öffnen ihn acht Mal im Jahr. Im Sommer haben unsere Gäste die Möglichkeit in unserem gemütlichen Innenhof Platz zu nehmen und sich mit unseren Eigenprodukten verwöhnen zu lassen. Unser besonderes Highlight ist unsere Grotte (Tisch für 8 Personen) direkt unter der Römer-Steinwand. Einzigartige Heurigenatmosphäre FELSENHEURIGER Hinterbrühl Wenn dann „Ausgsteckt is“ verwöhnen wir unsere Gäste mit köstlichen kalten und warmen Speisen von unserem Heurigenbuffet. Hier können Sie nach Belieben aus der Vitrine von vielen selbstgemachten Köstlichkeiten auswählen. Dazu wird die gesamte Weinpalette des Hauses Wolfgang Freudorfer glasweise kredenzt. Sie erfahren die Ausstecktermine auch unter der Telefonnummer 02236/26578. Flaschenweinverkauf ist jeden Samstag von 9 – 12 Uhr in Hinterbrühl oder nach telefonischer Vereinbarung. Wolfgang Freudorfer und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

24.01.2020 - 09.02.2020



Kontakt

Felsenheuriger Freudorfer

Familie Freudorfer

2371 Hinterbrühl, Hauptstraße 56

02236 26578



http://www.felsenheuriger.at