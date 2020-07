Spanferkel vom Holzofengrill sonntags ab 10 Uhr! Unser alter Holzstadel wurde 2013 mit viel Liebe und Handarbeit restauriert. Viele emsige Hände, frische Ideen und handwerkliches Geschick haben aus dem alten Stadel ein kleines Genuss-Paradies geschaffen. Heute finden unsere Kunden bäuerliche Schmankerl in bester Qualität mit einem Hauch-Flair längst vergangener Zeiten. An unseren „Genuss -Stadel-Tagen“ können Sie unsere Schmankerl, wie Feuerflecken, bäuerliche Jause und hausgemachte Mehlspeisen direkt vor Ort verkosten. Spezialitäten vom Schwein und Wild, Chutneys, Marmeladen, Fruchtsäfte, Most, Edelbrände, Liköre und vieles mehr finden Sie in unserem Sortiment. Der Stadel kann auch für private Feiern genutzt werden. Familie Figl freut sich, Sie im besonderen Ambiente beim SOMMER-STADL begrüßen zu dürfen!

Öffnungszeiten

17.07.2020 - 19.07.2020

Freitag ab 16 Uhr, Samstag u. Sonntag ab 11 Uhr geöffnet

Kontakt

Figls Sommer Genuss-Stadl

Franz und Anna Figl

3123 Kleinhain, Kremser Straße 8

02742 365948; 0699 12398718;



http:// www.figls-genuss-stadl.at