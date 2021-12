Liebe Heurigengäste, wir haben unseren AB HOF VERKAUF von Mo-Mi 11-13 uhr und Do-Fr 10-18 Uhr und am Sa, von 9-13 Uhr geöffnet! Zusätzlich starten wir unseren Paradeisa Markt!Ihr könnt regionale Produkte ganz einfach online bestellen, bezahlen und bei uns abholen!Natürlich ist es auch möglich, euch euren Einkauf durch das Fenster zu geben.Darüber hinaus bieten wir euch auch den „Margarethenstraßen Drive-In“ an dh. wir stellen euch euren Einkauf einfach ins Auto.Somit erspart ihr euch für Lebensmittel den Weg in den Supermarkt. 1. gehe auf www.paradeisa.at 2. wähle unseren Shop - Heurigen Fuchs, 2514 Traiskirchen 3. lege die gewünschte Produkte in den Warenkorb und bezahle 4. bestelle bis Dienstag vor dem Schlafengehen5. hole deine Ware ab Donnerstag bei uns ab. Wir freuen uns schon auf unsere Paradeisa Markt Kunden. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Ihre Familie Fuchs

Öffnungszeiten



Kontakt

FROHE WEIHNACHTEN wünscht Heuriger Fuchs

Familie Fuchs

2514 Traiskirchen, Wienerstraße 49

02252 53501



http://www.fuchs.wine