Unser Heurigenlokal liegt ca. 30m von der Hauptstraße B33 entfernt inmitten von Weingärten. Rund um das Heurigenlokal stehen Parkplätze in ausreichender Zahl für Sie zur Verfügung. Wenn es die Witterung zulässt, können Sie in unserem schönen Gastgarten Platz nehmen, und im Schatten der Marillen Bäume köstliche Speisen und unsere vorzügliche Weine genießen. Von hier aus kann man auch den Sonnenuntergang über den Weinbergen der Wachau gut beobachten. In lauen Sommernächten können sie dann noch bei Kerzenlicht in romantischer Atmosphäre den Abend ausklingen lassen. Auch an Ihre Kinder haben wir gedacht, sie haben die Möglichkeit am Klettergerüst und der Schaukel ihrem Bewegungsdrang nachzukommen. Dieser Platz ist vom Garten aus einzusehen. Auch im Heurigenlokal haben wir Spielsachen für Ihre "Kleinen" zur Verfügung. Wir bieten Ihnen typische Heurigen-Gerichte zu günstigen Preisen. Dazu gibt es neben unseren Wachauer Qualitätsweinen, die wir in kleinen Mengen auch als Weinkost anbieten, auch alkoholfreie Getränke wie z.B. unsere großteils selbst hergestellten Fruchtsäfte (Hollersaft, Birnensaft, Apfelsaft). Diese können auch von Autofahrern nach "Durst" getrunken werden. Unser gemütliches Heurigenlokal bietet Platz für zirka 60 Personen. Im Winter sorgt ein Holzofen für behagliche Wärme. Mit der ländlichen Atmosphäre sind die besten Voraussetzungen gegeben um mit der Familie oder Freunden einen schönen Abend bei uns zu verbringen. Auch an der Ausschank wird gerne ein Gläschen genossen oder vor dem Nachhausegehen nach einem gemütlichen Abend noch ein "Fluchtachterl" getrunken. Selbstverständlich bieten wir unseren Service und unser Lokal auch für Ihre persönlichen Festlichkeiten und Feiern außerhalb unserer normalen Öffnungszeiten an. Wir ersuchen jedoch, sowie auch bei Bussen, um eine vorhergehende telefonische Vereinbarung.

Öffnungszeiten

27.12.2022 - 08.01.2023

täglich ab 15 Uhr

Kontakt

Gallhofer Traditionsheuriger

Familie Gallhofer

3602 Rührsdorf, Kellergasse

0676 4965511; 0664 9982813;



http://www.weinbau-gallhofer.com