Ruhig und für Kinder sicher in einem Innenhof gelegen, werden bei unserem Heurigen vorwiegend Produkte aus eigener Erzeugung angeboten. Fleisch und Wurst stammden aus eigener Tierhaltung, um die Qualität möglichst hoch zu halten. Weinfreude finden ein vielfältiges Sortiment an Qualitätsweinen. Der Heurige liegt direkt am Kamptal-Radweg in der Sittendorfer Neustift, er ist deshalb idealer Einkehrplatz für hungrige und durstige Zweiradfans. Außer zu den regulären Öffnungszeiten steht das Lokal, das für ca. 100 Personen Platz bietet, neben Bussen und Gruppen gegen Voranmeldung auch jenen offen, die einen Platz zum Feiern suchen, wobei die Küche auch mit anderen als traditioneller Heurigenkost aufwarten kann.

Öffnungszeiten

18.08.2022 - 04.09.2022

täglich ab 16 Uhr!

Kontakt

Gartner Heuriger & Weinbau

Familie Gartner

3485 Sittendorf, Neustift 7

02735 5724



http://www.weinbau-gartner.at