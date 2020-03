Erstellt am 10. März 2020 (00:00)

Im Gasthaus wird auf Regionalität geachtet. Wir kaufen unser Fleisch nur beim österreichischen Fleischer des Vertrauens ein. Berühmt ist die Familie Kappl für ihre einzigartige Rindssuppe und das zart gekochte Rindfleisch mit Semmelkrenn, diese Köstlichkeiten werden täglich für Sie frisch zubereitet. Speziell sonntags brodelt unsere deftige Rindssuppe in einem 250 Liter Kessel, bis sie ihren besonders guten Geschmack entfaltet hat. Qualität ist für uns sehr wichtig. Eine Vielzahl unserer Produkte erwerben wir aus der kleinen Ortschaft Biberbach. Ein großes Erbstück unserer Generation Kappl sind Rezepte aus Eigenproduktion. Großen Wert legen wir auch auf die Auswahl unserer Vegetarischen und Veganen Gerichte. Speziell für alle Fleischlosen gibt es eine eigene Vegane Karte und auf unserer Saisonkarte befinden sich ebenfalls immer vegane und vegetarische Gerichte. Neben der traditionellen Rindssuppe gibt es auch für alle Veggies eine Suppenauswahl. Etwa dreimal im Jahr wird die Speisekarte Saisonbedingt für Sie geändert. Qualität steht für uns im Vordergrund, dazu beziehen wir unsere Produkte von Direktvermarktungsbetrieben aus der Region. Wir bieten Platz für 30 - 400 Personen, Hochzeiten im Kuppelsaal, verwunschenes Kellerstüberl; Die Suppenfeen bieten eine Suppothek ("Suppe to go"), Feenkessel, Hochzeitsplatten, Catering,.... Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

ganzjährig, täglich außer Montag und Dienstag Ruhetag

Kontakt

Gasthaus Kappl

Familie Kappl

3353 Biberbach, Im Ort 11

07476 8212



http://www.gasthaus-kappl.at