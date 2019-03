So, 14. April: Hobby-Kunst-u. Handwerk - Ausstellung | Ostermarkt Kultur- u. Tradition am Land! Am Palsonntag, Ostersonntag + Ostermontag servieren wir wieder unseren traditionellen BIO-LAMMBRTEN sowie a la Carte. ...Speisen, feiern, schlafen... Unter dem Motto "Tradition am Lande" verwöhnen wir bereits in zweiter Generation unsere Gäste mit Spezialitäten aus der regionalen Landwirtschaft. Räumlichkeiten für Feiern aller Art, sowie Seminare bis zu 150 Personen. 18 Komfortzimmer im Landhausstil. Genießen Sie erholsame Tage und erleben Sie die schönsten Seiten des Landlebens. Wir heißen Sie Herzlich Willkommen. Durchgehend warme Küche! Dienstag Ruhetag!

Öffnungszeiten

ganzjährig

Kontakt

Gasthof BIRGL in Inning

Anton Birgl

3383 Hürm, Inning 34

02754 6141



http://www.gasthof.birgl.at