Gasthof St.Wolfgang - Ganslessen.

Unser Gasthof liegt ca. 500m vom Ortskern von Kirchberg am Wechsel entfernt, am Feistritz-Bach in der wundervollen Landschaft des Wechselgebietes. Wir sind für unsere traditionelle Gastlichkeit sowie unsere gutbürgerliche Küche bekannt. Die bestens gepflegten Komfortzimmer und eine familiäre Atmosphäre werden von unseren vielen Stammgästen besonders geschätzt. In der familien- und seniorenfreundlichen Urlaubslandschaft macht es viel Spaß im Sommer, in klarer Bergluft über satte Almwiesen und Spazierwege entlang der Bachpromenade oder im Wald zu wandern. Im Winter können Sie das Schi- und Snowboarderland St. Corona, Semmering oder den Arabichl als anspruchsvoller Sportler zu genießen. Unser Restaurant ist Mitglied der Niederösterreichischen WIRTSHAUSKULTUR. Diese Art von Kultur lassen wir auch unsere Gäste täglich spüren. Wollen Sie sich nicht auch von uns verwöhnen lassen? Wir bietet Ihnen 3 Gasträume mit insgesamt ca. 80 bis 90 Sitzplätzen. Außerdem verfügen wir über eine Sonnenterrasse und einen großen Gastgarten mit zusammen ebenfalls ca. 80 Sitzplätzen.

11.11.2023 - 19.11.2023



2880 Kirchberg, Markt 93

02641 2244



https://www.gasthof-stwolfgang.at