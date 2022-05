Alles begann, als... … die Familie Grafinger-Karl den Rechpergkeller vor vielen Jahren entdeckt hat und dort einen Heurigen eröffnete. Mit viel Liebe für kleine Details und viel investierter Zeit wurde aus einem alten Keller ein wahres Prachtstück. 1999 war das erste Mal “Ausg’steckt” im Rechperg Keller, der 2010 letztendlich komplett neu errichtet wurde. Nicht nur das schöne Lokal, sondern auch die einmalige Lage im Herzen der Rehberger Kellergasse brachte bald viele Besucher in den Rechperg Keller. Der Name Rechperg ist übrigens ein uralter Name für Rehberg gewesen, wusstet ihr das? Das Besondere am Rechperg Keller? Das sind natürlich in erster Linie die Menschen die dahinter stehen. Aber auch die Produkte, die angeboten werden. So werden beispielsweise alle Fleisch- und Wurstwaren selbst erzeugt. Adolf ist Fleischermeister und legt somit selbst Hand an und kann so die beste Qualität garantieren - und das schmeckt man auch! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

03.06.2022 - 12.06.2022

täglich ab 16 Uhr

Kontakt

Grafinger-Hahn DER RECHPERG KELLER

Familie Grafinger-Hahn

3552 Droß, Drosser Straße 277

0664 1414999

https://www.grafinger-hahn.at