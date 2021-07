Generationen und Geschmäcker hat wieder Saison…und ewig lockt der Großheurige in Pfaffstätten! Das traditionelle Fest in der Stiftgasse – von den Wein-Liebhabern, den Freunden der Schmankerl-Kost und von den Freizeitgenießern zuletzt zum „TOP-Weinfest des Landes“ gekürt – hat an 13 Festtagen im August wieder Saison. Steigen wird dabei natürlich auch heuer der erklärte Publikums-Hit dieses Wein-Festivals: der „Tag der Tracht“ als ein Fest-Höhepunkt mehrerer unterhaltsamer Events in der größten Heurigenstraße Österreichs.

GROSSHEURIGER PFAFFSTÄTTEN

Ortsweinbauverein Pfaffstätten

2511 Pfaffstätten, Stiftgasse

02252 89733



http://www.grossheuriger.at