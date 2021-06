Liebe Heurigengäste, wir freuen uns auf Ihren Besuch beim Großheurigen in Tattendorf vom 1. - 11. Juli. Programm: Do, 1. Juli ab 16 Uhr Großheurigen-Opening 2021 Musik: Music for Life(18-22 Uhr) Fr, 2. Juli Offizielle Eröffnungsfeier 19 Uhr Eröffnung: Musik: mit Helena & Doris (18-22 Uhr) Sa, 3. Juli - Gute Laune & Musik Musik: Sunrise (18-22 Uhr) So, 4. Juli - Schlagersonntag Musik: Die besten Schlager mit DJ Otscho (18-22 Uhr) Mo, 5. Juli - Back to the Roots Musik: 80iger, 90iger Hits mit DJ Otscho (18-22 Uhr) Di, 6. Juli - Boogie Time Musik: DJ Otscho (18-22 Uhr) Mi, 7. Juli - Heurigenliederabend Musik: die schönsten Heurigenlieder gespielt vom DJ (18-22 Uhr) Do, 8. Juli - Austropop vom Feinsten Musik: Die Hinterhof Partie (18-22 Uhr) Fr, 9. Juli - Urig-Fetzig-Rockig Musik: Luigi & die Dorfrocker (18-22 Uhr) Sa, 10. Juli - Mit toller Stimmung in den Samstag Musik: echt stark mit Luigi (18-22 Uhr) So, 11. Juli - Jazz, Blues, Swing Musik: St. Laurent Lauf, Musik: DJ Otscho (18-22 Uhr)

Öffnungszeiten

01.07.2021 - 11.07.2021



Kontakt

Großheuriger Tattendorf

Dachauer in der Mühle, Dopler, Heggenberger, A. Reinisch, Rebhof Schneider und H. Zöchling

2523 Tattendorf,

02253 81432

http://www.tattendorf.at