Seit Beginn an wird am Großreitherhof auf die Erzeugung und Veredelung regionaler Lebensmittel gesetzt. Natürlich Biologisch! Neben fruchtigen Säften, sortenreinem Birnenmost und Birnen-Cider veredeln wir unsere Früchte heute auch zu Bränden. Die Bio-Heumilch unserer Kühe verarbeiten wir zu Butter, Topfen, Frischkäse und Aufstrichen. Auch unsere artgerecht gehaltenen Bio-Schweine werden am Hof geschlachtet und zu Geselchtem, Speck, Rohschinken und Wurstwaren verarbeitet. Bei unserem Heurigen bietet sich die Gelegenheit, unsere feinsten Bioprodukte, am besten auf der Sonnenterasse mit Panoramablick zu genießen!

Öffnungszeiten

28.04.2023 - 07.05.2023

Heuriger: täglich von 9.23 Uhr; AB-Hof: samstags ganztägig !

Kontakt

Grossreither Hof Mostheuriger

Familie Schuh

2572 Kaumberg, Markt 40

02765 334