Wir sind ein traditioneller Familienheurigen mit hausgemachten und regionalen Spezialitäten. Wie bei unserem ehemaligen Mostheurigen in Kunning hilft wieder die gesamte Familie aus verschiedenen Generationen zusammen um Sie bei uns zu verwöhnen. Machen Sie es sich in unserem neu eingerichteten Lokal oder auf unserer schattigen Therasse (in den Sommermonaten) bequem, und genießen Sie unsere kalte Heurigenjause frisch vom Bauernhof, Feuerfleckenvariationen, hausgemachte Mehlspeisen, prämierte Moste, Fruchtsäfte und Edelbrände sowie Bioweine. Auch bieten wir eine Auswahlvielfalt für vegetarische und vegane Speisen an. Wir laden Sie recht herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

14.11.2019 - 24.11.2019

Montag bis SAMSTAG ab 16 Uhr; SONNTAG ab 11.00 Uhr

Kontakt

Harm Heuriger

Familie Harm

3200 Obergrafendorf, Gattmannsdorf 14

0650 2025808



http://www.hq-heuriger.at