Haselbacher Mostschank.

Seit dem Jahre 1983 gibt’s den Buschenschank auf unserem Hof. Der Most wird aus den Äpfeln – welche unbehandelt von Hand geerntet und eingesammelt werden – aus unseren seit Generationen bestehenden alten Streuobstbeständen gepresst. Die Weiterverarbeitung erfolgt dann im Holz- bzw. Edelstahlfass, wo der Most vergoren als Apfelcuveè im Buschenschank ausgeschenkt wird. Der Süssmost wird sterilisiert und ungefiltert in Flaschen abgefüllt. Beliebt bei den Gästen ist schon seit jeher der „Schnittspritzer“ – dies ist eine 3er-Mischung zu je ein Drittel von Most, Süssmost und Sodawasser. Ebenso werden die Früchte der Zwetschke, Kriecherl, Birne, Weichsel etc. zu „Schnapserln oder Liköre“ veredelt. Die Schweine werden im Stroh gehalten und zu bodenständigen, schmackhaften Produkten – welche in der Speisekarte ersichtlich sind – verarbeitet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

08.03.2023 - 19.03.2023



