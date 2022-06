Erstellt am 06. Juni 2022 (00:00)

Das Leben zu genießen, heißt sich Zeit dafür zu nehmen! In diesem Sinne laden wir Sie ganz herzlich in unseren Winzerhof ein. Genießen Sie Weine auf höchstem Niveau mit traditionell bodenständigen Schmankerl in entspannter Atmosphäre. Wir freuen uns, unsere treuen Gäste beim nächsten Heurigen begrüßen zu dürfen: 15.-26. Juni; 30. Aug. - 11. Sept.; 11.-24. November 2022

Öffnungszeiten

15.06.2022 - 26.06.2022

Mo bis Do ab 15 Uhr; Fr, Sa und So u. Feiertag ab 11 Uhr geöffnet

Kontakt

HASLINGER Heurigenbetrieb

Winzerhof Haslinger

3131 Inzersdorf, Dorfstraße 9

02782 84708



http://www.winzerhof-haslinger.at