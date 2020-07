Erstellt am 27. Juli 2020 (00:00)

Erstellt am 27. Juli 2020 (00:00)

Das geschmackvolle und mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Heurigenlokal in der Rohrendorfer Kellergasse mit ruhigem Gastgarten und wunderbarem Ausblick in die Weingärten lädt zu entspannenden Stunden bei einem guten Glas Wein und regionalen Schmankerln ein. 2-mal im Jahr haben Sie die Möglichkeit, dieses herrliche Ambiente zu genießen. Einer der vier TOP Heurigen in Rohrendorf.

Öffnungszeiten

31.07.2020 - 09.08.2020

täglich ab 16 Uhr geöffnet

Kontakt

Heurigen KITZLER

Familie Kitzler

3495 Rohrendorf, Rohrendorfer Kellergasse

0676 6256022



http://www.loess.at