Erstellt am 08. März 2020 (00:00)

Der traditionell familiär geführte Heurigenbetrieb bietet neben der Ausschank all unserer Weine eine reichhaltige Auswahl an warmen und kalten Speisen, saisonalen Schmankerln sowie Wurst- und Fleischwaren aus eigener Erzeugung. Für Ihren gemütlichen Aufenthalt bei uns stehen sowohl Raucher- als auch Nichtraucherräumlichkeiten zur Verfügung. Unser Heurigen bietet 120 Personen ein angenehmes Plätzchen. Genießen Sie unser traditionelles Lokal oder die wohlige Atmosphäre am Kachelofen im Wintergarten. Auch die ehemalige und nunmehr modernisierte Laube steht für gesellige Stunden bereit. Gerne organisieren wir Ihre Betriebs- oder Familienfeier auch außerhalb der Ausstecktermine.

Öffnungszeiten

13.03.2020 - 22.03.2020

wochentags ab 16 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr

Kontakt

Heurigen Lanmüller

Familie Lanmüller

2485 Wampersdorf, Untere Hauptstraße 7

02623 73731



http://www.laric.co.at