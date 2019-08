Erstellt am 27. August 2019 (00:00)

EIN LOKAL FÜR JEDEN ANLASS Mit seinem angenehmen Ambiente ist hier der richtige Ort für Ihre Feiern. Von Geburtstag, Taufe, Firmung und Weihnachten als auch Klassentreffen sowie Firmenbesprechungen bis zum gemütlichen Beisammensein in einem unserer Stüberl sind Sie bei uns herzlich willkommen. Genügend Platz bieten wir auch für kleinere oder größere Reisegruppen an. GESCHMACK und GEHALT Bei uns gibt es Gerichte der Saison, Hausmannskost nach Großmutters Rezepten, verfeinert mit der Raffinesse der leichten, modernen Küche, Heurigenschmankerln, Natur- Vollwertkost und vegetarische & vegane Spezialitäten sowie ein tolles Weinsortiment. Gekocht wird aus Leidenschaft & serviert mit voller Freude. Das schmeckt man. FIT und FEIN Ernährungsbewusste Gäste können aus einem reichhaltigen Angebot wählen. Unsere täglich frisch zubereiteten Salate am Buffet, finden Anklang und Begeisterung bei Groß und Klein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

ganztägig

Kontakt

Heurigen Restaurant Doppler

Familie Doppler

2011 Sierndorf, Am Teich 1

02267 3478



http://www.dopplerheuriger.at