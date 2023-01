Erstellt am 23. Jänner 2023 (00:00)

Genießt mit uns die kommenden Heurigen -Tage vom 3.-19. Februar 2023 (DI, MI, DO, FR ab 16.00 Uhr; SA & SO ab 12.00 Uhr) Neben Heurigenklassikern, gibt's Jausenbrettl, Wildspezialitäten, ... und neue saisonale Kreationen, sorgen spritzige Weine für euer Wohl und locken zum Verweilen in unserem hellen, modernen Heurigenlokal. Warme Speisen SA&SO ab 12 Uhr Küchenzeiten: täglich bis 22 Uhr; Sonntag bis 21 Uhr Gerne auch ABHOLUNG auf Vorbestellung! Wir freuen uns auf viele bekannte Gesichter und senden winterliche Grüße aus Wölbling Thomas Müllner samt GAUMEN.FREUNDE Crew! Reservierungen unter 0660 / 36 55 016 Termin 2023: 3.-19. Februar. Alles Gute! Dankeschön für eure Treue Ihr lieben Freunde, Gäste, Kunden, Lieferanten.

Öffnungszeiten

03.02.2023 - 19.02.2023

Di,Mi,Do,Fr ab 16h; Sa,So&Ft ab 12h mit warmen Speisen

Kontakt

Heurigen-Tage "DIE GAUMENFREUNDE"

Thomas Müllner

3124 Unterwölbling, Unterwölbling 51

0660 3655016