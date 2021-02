Erstellt am 01. März 2021 (00:00)

Heurigen TO GO im Weingut-HAIMEL .

TO GO: Speisenkarte unter: www.weingut-haimel.at ...Lebensfreude spüren und erleben - Geselligkeit bei echten Traisentaler Spezialitäten. Der etwas „andere“ Heurige - typisch für die Gegend in Kombination mit Neuem – bekannt für exklusive Fischspezialitäten und vielen außergewöhnlichen Gaumenfreuden - lassen Sie sich von den Angeboten überraschen. Familie Heiss-Haimel & Team freuen sich auf Ihre Bestellung! Weinhof-GÄSTEZIMMER-Heuriger Familie Heiss-Haimel & Team freuen sich auf gemütliche Stunden mit Ihnen 2021 Termine: 9.-25. April; 6,-22. August; 5.-14. November; 29. Dez.'21 - 9. Jänner 2022

Öffnungszeiten

03.03.2021 - 14.03.2021

täglich

Kontakt

Andreas Heiss-Haimel

3133 Traismauer Traismauer, St. Georgener Gasse 5

0664 8226477



http://www.weingut-haimel.at