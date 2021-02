Erstellt am 03. Februar 2021 (00:00)

"HEURIGEN TO GO" Salzstangerlheuriger Fridrich .

Liebe Heurigengäste, wir freuen uns Ihre Bestellung für unseren Heurigen "TO GO" vom 4-21. Februar entgegen nehemen zu dürfen. Sie können sich unsere köstlichen Schmankerl und Weine in der Zeit von 11:00-13:30 Uhr und von 16:30-18:30 Uhr abholen und zuhause genießen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 02256/ 62 674! Alles Liebe, Ihre Familie Fridrich vom Salzstangerlheurigen!

Öffnungszeiten

04.02.2021 - 21.02.2021

Abholung: von 11-13:30 Uhr & 16:30-18:30 Uhr

Kontakt

Familie Fridrich

2544 Leobersdorf, Badenerstraße 11

02256 62674



http://www.salzstangerlheuriger.at