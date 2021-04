Erstellt am 28. April 2021 (00:00)

Erstellt am 28. April 2021 (00:00)

"HEURIGEN TO GO" Salzstangerlheuriger Fridrich .

Liebe Heurigengäste, wir freuen uns Ihre Bestellung für unseren Heurigen "TO GO" vom 29. April bis 16. Mai entgegen nehemen zu dürfen. Sie können sich unsere köstlichen Schmankerl und Weine in der Zeit von 11:00-13:30 Uhr und von 16:30-18:30 Uhr abholen und zuhause genießen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 02256/ 62 674! Alles Liebe, Ihre Familie Fridrich vom Salzstangerlheurigen!

Öffnungszeiten

29.04.2021 - 16.05.2021

Abholung: von 11-13:30 Uhr & 16:30-18:30 Uhr

Kontakt

"HEURIGEN TO GO" Salzstangerlheuriger Fridrich

Familie Fridrich

2544 Leobersdorf, Badenerstraße 11

02256 62674



http://www.salzstangerlheuriger.at