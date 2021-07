Erstellt am 01. August 2021 (00:00)

Erstellt am 01. August 2021 (00:00)

Liebe Heurigendorfbesucher! Wir freuen uns sehr bei uns beim "Steinbrunnenheurigen" willkommen heißen zu dürfen, zur Begrüßung, steht an diesen jeweiligen Abenden, eine Frizzantebar für Sie in unserer Einfahrt zur Verfügung Programm: 06.08.21, 18 – 22 h, Zeitreise durch die Musikwelt mit Music for life (BEI SCHLECHTWETTER ERSATZTERMIN 13.08.21) von Austro Pop über Abba bis zu Rock`n Roll alles dabei 08.08.21, 10:30-13 h Frühshoppen mit den Urigen mit Selchbratwürstel - Essen 09.08.21, 18-22 h, Ein Abend wie auf dem Schachbrett mit Loungemusik von Dj Max Jeder der dem Motto gerecht wird und entweder Schwarz, Weiß oder beides angezogen hat, bekommt ein Stamperl Grappa geschenkt! 11.08.21, 18-22 h, Zurück zu den 80ern & 90ern mit Dj Max 15.08.21, 15-18 h, Kindernachmittag mit Maria, Franziska und Theresia Kainz, für Kinderschminken, Basteln, Spielen und jede Menge Spaß ist gesorgt! Wir freuen uns sehr Sie bei uns begrüßen zu dürfen, wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Familie Hofer und Team des Steinbrunnenheurigen.

Öffnungszeiten

05.08.2021 - 15.08.2021

Öffnungzeiten siehe beim Programm

Kontakt

HEURIGENDORF beim "Steinbrunnenheurigen"

Familie Gabi und Hans Hofer

2511 Pfaffstätten, Dr. Josef Dolpstraße 6

0650 3421810