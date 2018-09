Wir haben für sie unseren Heurigen-Hof in einen SACRA-Hof umgestaltet. Die ambiente Beleuchtung lädt auch gerne in den Abendstunden zum länger Verweilen. Der bekannte Wein-Skulpturenkünstler Fritz Gall hat für uns den Weinengel, die Weintänzerin und den Weinvogel als Weinskulptur geschaffen. Weiters können sie bei uns im Hof noch die dreidimensionalen Weinbilder Rotweinherz, Rebenkreuz und Bodenprofile von unseren Rieden Frauengrund, Oberfeld und Lusthausberg bewundern. Unsere Lokalitäten stehen für eine Vielzahl von Veranstaltungen - wie Degustationsmenüs, Firmenfeiern und sonstige Feierlichkeiten zur Verfügung, Die Auszeichnung "TOP Heuriger" ist eine neue Qualitätsmarke, die an die besten Heurigenbetriebe in NÖ vergeben wird und für ausgezeichnete und geprüfte Qualität steht. TOP Heurige zählen zu den Leitbetrieben der niederösterreichischen Heurigenkultur!

Öffnungszeiten

12.09.2018 - 29.09.2018

Mittwoch bis Samstag ab 15 Uhr geöffnet, Sonntag, Montag und Dienstag Ruhetage

Kontakt

Heurigenschank bei Winzerhof Dockner

Familie Dockner

3508 Höbenbach, Ortsstraße 30

02736 7262



http://www.dockner.at