Großer Erfolg für unseren „Hasenwein“ Grüner Veltliner DAC bei der diesjährigen Austrian Wine Challenge in Wien. Bei einer Blindverkostung von mehr als 12000 Weinen aus 42 Nationen konnte unser Hasenwein in der Kategorie Grüner Veltliner Classic über 90 Punkte erreichen und somit Gold erringen. Der Buschenschank wird von uns regelmäßig zweimal im Jahr betrieben. Wichtiger Stellenwert ist die Qualität der Produkte und die Zufriedenheit der Gäste. So stammt zB das Schweinefleisch vom „Tullnerfelder Schwein“, eine Qualitätsmarke der Region. Als am Hof erzeugte Schmankerl wäre die „Pußtawurst“ hervorzuheben, welche bei vielen Stammgästen im wahrsten Sinne des Wortes „heiß“ begehrt ist. Bei der Weinerzeugung wird auf naturnahen Anbau und Ertragsbegrenzung sowie schonende Weinbereitung und Förderung des natürlichen Reifungsprozesses großer Wert gelegt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

15.07.2022 - 24.07.2022

Montag bis Freitag ab 15 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag ab 10 Uhr geöffnet

Kontakt

Heurigenschank Häusler

Familie Häusler

3454 Sitzenberg Reidling, Hasendorf 1

0664 1310407



http://www.weinbau-haeusler.at