Erstellt am 13. März 2020 (00:00)

Heuriger am Kellerhügel .

Auf Ihren Besuch freuen wir uns!

Öffnungszeiten

13.03.2020 - 05.04.2020

Freitag, Samstag ab 17 Uhr; Sonntag und Feiertag ab 16 Uhr

Kontakt

Heuriger am Kellerhügel

Familie Diem

2136 Laa an der Thaya, Am Kellerhügel 26

0676 6880685