Erstellt am 11. Juni 2023 (00:00)

Heuriger am Meierhof Gass .

In unserem MeierHOFLADEN zeigen wir euch unsere AB HOF Produkte die wir bei uns am Hof produzieren.Die Produkte können: -online bestellt & kontaktlos bei uns abgeholt werden oder -online bestellt und zu euch versendet werden Unsere Produkte findet ihr auch in unserem AB HOF Selbstbedienungskühlschrank vor unserem Heurigenlokal. Dieser ist rund um die Uhr für euch zugänglich. Gerne könnt ihr eure Bestellungen auch persönlich bei uns abgeben oder ihr schreibt uns: 0664/4072663 heurigergass@gmail.com Wir freuen uns auf eure Bestellungen.

Öffnungszeiten

14.06.2023 - 25.06.2023

Mittwoch bis Sonntag, täglich ab 14 Uhr

Kontakt

Heuriger am Meierhof Gass

Familie Gass

2265 Drösing, Meierhofgasse 19

0664 4072663



http://www.heuriger-gass.at