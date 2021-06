Erstellt am 20. Juni 2021 (00:00)

Liebe Heurigengäste, Vorfreude ist die schönste Freude - wir sind glücklich Sie von 26. Juni bis 4. Juli wieder bei unserem Heurigen in Hasendorf 19 in Reidling willkommen heißen zu dürfen. Wir bitten Sie höflichst für Speisenabholung am Vortag zu bestellen! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.. bleiben Sie Gesund, - Ihre Familie Bauer Feichtinger!

Öffnungszeiten

26.06.2021 - 04.07.2021

Ganztägig geöffnet

Kontakt

Heuriger bei Familie Bauer-Feichtinger

Familie Bauer-Feichtinger

3454 Reidling, Hasendorf 19

02276 6748