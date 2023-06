Erstellt am 19. Juni 2023 (00:00)

Event: Markthof macht Heurigen: von Do, 6.- So, 9. Juli servieren wir auch köstlich-, knuspriges Spanferkel. Familiär geführter Heurigenbetrieb mit hausgemachten Heurigenspezialitäten aus eigener Produktion.Weine u. Säfte aus den eigenen Rieden- u. Obstgärten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Danke für Ihre Reservierung und Ihre/eure Treue ! Termin: Nä Heurigentermin vom 27. Juli - 6. August mit Event am Fr, 28. Juli : Country Music + Spanferkel Dankeschön für Ihre Reservierung.

Öffnungszeiten

29.06.2023 - 09.07.2023

Montag bis Freitag ab 15 Uhr, Samstag, So u. FT ab 10 Uhr geöffnet

Kontakt

Heuriger bei Familie EDHOFER

Johannes Edhofer

3041 Asperhofen-Siegersdorf, Hauptstraße 23

02772 58402 0664 8155638



http://www.familie-edhofer.at