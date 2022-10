Erstellt am 17. Oktober 2022 (00:00)

Unser Familienbetrieb befindet sich in Egelsee (450 m Seehöhe), einem Stadtteil von Krems. Der Weinbau hat bei uns Tradition, und wird seit Generationen am Winzerhof gelebt. Guten Wein zu machen ist eine Lebenseinstellung und bedarf jahrelanger Erfahrung. Die naturverbundene Weingartenarbeit vereint mit innovativer Kellertechnik sorgt für die Spitzenqualität unserer Weine. Auf zu einem oder zwei Achterl und einer Brettljause bei unserem Heurigen. Lassen Sie sich die hausgemachten Spezialitäten schmecken und verbringen Sie gemütliche Stunden mit Familie und Freunden bei uns. An sonnigen Tagen lädt der Garten förmlich dazu ein.

Öffnungszeiten

21.10.2022 - 30.10.2022

Mo-Sa 12 Uhr, So+Ftg. ab 11 Uhr

Kontakt

Heuriger Deißenberger

Familie Deißenberger

3500 Krems/Egelsee, Braunsdorferstraße 27

0664 4283346



http://www.winzerhof-deissenberger.at