Wir möchten Sie herzlich in unserem Heurigenlokal begrüßen! Gustieren Sie in unserem Angebot und lassen Sie sich in entspannter Atmosphärevon unseren Gaumenfreuden und Weinen verwöhnen! Ihre Familien, Betriebs- oder Weihnachtsfeiern werden im Dreimäderlhaussicher zu einem erfolgreichen Fest! Ob Sommer oder Winter, in unserem Wintergarten ist das ganze Jahr Schönwetter! Unser Wintergarten bietet ca. 85 Personen Platz. Unser Heurigenlokal bietet Platz für ca.85 Personen. Platz für ca. 50 Personen bietet unser Kaminstüberl. Gerne reservieren wir für Sie einen Tisch. Rufen Sie uns bitte dazu unter 02259/2248 an. Die wenigen Schönwettertage im Jahr sollte man genießen!Sie können entspannt im Garten sitzen während die Kinder sich am Spielplatz austoben! Gaumenfreuden im Dreimäderlhaus Ganztägig warme Küche, Verschiedene Spezialitäten je nach Saison, Kaltes Buffet, Eigenes Salatbuffet, Käsespezialitäten, Hausgemachte Mehlspeisen, Ganzjährig Wildspezialitäten, vom Gebackenem bis zum Saftschinken und Salami Der Kinderspielplatz Auch für unsere kleinen Gäste bieten wir etwas Besonderes. Neben dem Spielplatz im Freien haben wir eine neue überdachte Ecke errichtet. Diese wurde nach dem Entwurf der Enkelkinder gestaltet. Hier findet man alles, was das Kinderherz begehrt. Angefangen bei einer Sandkiste über eine Sitzecke und ein Zelt bis hin zu einer großen Tafel mit Kreide.

Öffnungszeiten

09.07.2020 - 27.07.2020



Kontakt

Heuriger Dreimäderlhaus

Familie Taschler-Toyfl

2482 Münchendorf, Hauptstraße 34

02259 2248



http://www.heuriger-dreimaederlhaus.at