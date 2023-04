Erstellt am 03. April 2023 (00:00)

Schon 1937 hieß es „Ausgsteckt is“, bis 1951, mit einigen Unterbrechungen, an verschiedenen Standorten in Senftenberg. Seit 1951 betreuen wir unsere Kunden schon an der bekannten Adresse Neuer Markt 3. Mindestens dreimal im Jahr bieten wir, im Rahmen der Heurigenausschank, unseren Gästen bodenständige, größtenteils hausgemachte Speisenspezialitäten, Getränke und Weine der verschiedensten Sorten, Jahrgänge und Ausbaustufen. Unser Heurigen bietet unter anderem folgende hausgemachte Spezialitäten: Geselchtes, Surbraten, Schmalz, Grammeln, Grammelstrudel, Leberpastete, Rotweinlikör

Öffnungszeiten

06.04.2023 - 15.04.2023

MO-SA ab 16 Uhr, SO u.Ft ab 15 Uhr

Kontakt

Heuriger Eichelmann

Familie Eichelmann

3541 Senftenberg, Neuer Markt 3

0664 6348177



http://www.weinbau-eichelmann.at