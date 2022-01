Erstellt am 31. Januar 2022 (00:00)

Erstellt am 31. Januar 2022 (00:00)

Der Heurigen Graf befindet sich Unterloiben und ist mit dem Qualitätssiegel „Top Heuriger“ ausgezeichnet! Der romantischen 300 – jährige alte Gewölbekeller mit rund 100 Sitzplätzen und der mediterrane Innenhof, mit weiteren 60 Sitzplätzen, läd zum Verweilen ein und rundet einen Aufenthalt in der Wachau perfekt ab. Für Tischreservierungen und Weinverkauf kontaktieren Sie uns bitte unter der Nummer: 0664 | 27 10 347 Gerne öffnen wir unser Lokal auch außerhalb der Öffnungszeiten für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Weihnachtsfeier usw., (ab 25 Personen). GESCHICHTE Seit dem Jahr 1999 führen wir in Unterloiben unseren Heurigen. In dem alten Gewölbekeller, welcher 1726 erbaut wurde und im romantischen Innenhof, welcher sich im mediterranen Flair preäsentiert, servieren wir zu unseren Wachauer Weinen hausgemachte Schmankerl und Spezialitäten. „TOP – HEURIGER“ Bereits vor 11 Jahren, im April 2008, wurden unsere Bemühungen durch die LWK NÖ mit dem Qualitätssiegel „Top Heuriger“ ausgezeichnet.

Öffnungszeiten

21.01.2022 - 27.02.2022



Kontakt

Heuriger Graf

Familie Graf

3601 Dürnstein, Unterloiben 5

0664 2710347



https://www.graf-loiben.at/