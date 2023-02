Liebe Heurigengäste, wir freuen uns Sie ganzjährig bei unserem Heurigen begrüßen zu dürfen! Augsteckt ist jeden Freitag, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr! Unser Familienbetrieb in der Wein- und Sektmetropole Österreichs - Poysdorf - umfasst Weingärten in den Rieden Hermannschachern, Unterer Lüss, Ausser sowie Bürsting. Zu den Hauptsorten unseres Betriebes gehören der Grüne Veltliner, Welschriesling und Rivaner. Unsere Weingärten werden mit Sorgfalt bearbeitet und noch immer mittels händischer Weinlese geerntet. Weiters bearbeiten wir eine Obstkultur, die es uns ermöglicht je nach Saison Schmankerln mit selbst geernteten Marillen, Kirschen, Birnen, Zwetschken und Äpfeln aus dem eigenen Garten anbieten zu können.Wir hoffen, Sie bald in unserem Weinkeller begrüßen zu dürfen. Dieser fügt sich eher am Rande der Gstetten in diese seit Ende des 17. Jahrhunderts bestehende Kellergasse ein. Alles Liebe wünscht Familie Modliba und Team!

Öffnungszeiten

jeden Freitag, Samstag und Sonntag sowie Feiertag ab 15 Uhr geöffnet

Kontakt

Heuriger

Modliba

2170 Poysdorf, Gstetten

0650 970060

http://www.modliba.com