Seit 2006 betreiben wir, die Familie Hahn, unseren Heurigen und auch in diesem Jahr heißen wir Sie wieder herzlich willkommen bei uns. Unsere Wein- und Obstgärten liefern uns die Früchte, aus denen wir leichte, fruchtige Weine und kräftige Obstbrände herstellen, die nun in unserem hauseigenen Weinhandel zum Verkauf stehen und nur darauf warten von Ihnen verkostet zu werden. Aber auch ein Besuch in unserer Weinstube lohnt sich immer. Ob gemütliche Stunden zu zweit oder im Kreis von Familie und Freunden, wir sorgen dafür, dass der Abend unvergesslich wird. Eine wechselnde Auswahl an kalten und warmen Speisen, traditionell und mit Liebe zubereitet aus regionalen Produkten, verwöhnt Ihren Gaumen und steht der Qualität der edlen Weine wie der Grüner Veltliner oder der Riesling aus unserer Kelterei in nichts nach.

Öffnungszeiten

04.10.2019 - 20.10.2019

täglich ab 15 Uhr

Kontakt

Heuriger Hahn

Familie Hahn

3506 Thallern, Oskar Werner Weg 2

0664 1850842

http://www.heurigerhahn.at