Liebe Heurigengäste, genißen Sie unseren legendären Staubeigen vom 28. Oktober bis 10. November. Am 31. Oktober können Sie unser Wildschweinragout genießen, von 19-21 Uhr findet unsere "Hallo-Wein" Abend statt. Am 5. November haben wir unseren berühmten Rock'n Roll Dämmershoppen im Stadl von 19-21 Uhr und am 7. November haben wir unser Kärntner Frühshoppen mit Manfred Tisal von 11-13 Uhr mit unserem Jungwein-Ende. Genießen Sie zusätzlich täglich unsere saisonalen Köstlichkeiten (ganztägig warme Küche). Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Familie Hemmelmayer!

Öffnungszeiten

28.10.2021 - 10.11.2021

Täglich ab 11 Uhr geöffnet; ganztägig warme Küche

Kontakt

Heuriger Hemmelmayer

Familie Hemmelmayer

3433 Königstetten, Wienerstraße 63

0664 3073874



https://www.g-hemmelmayer.com/