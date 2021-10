Miit Liebe zur Natur und Freude an unserer Arbeit versuchen wir für Sie bestmögliche Qualität zu erzeugen. Sowohl bei unseren Weinen, als auch bei unseren Speisen, welche überwiegend aus eigener Produktion stammen. So werden auf unserem Hof Schweine, welche ausschließlich auf Stroh gehalten werden zur Produktion unserer Fleischwaren verwendet. Saisonales Gemüse und Obst aus unserem Garten findet sich nach Möglichkeit in unserem Speisenangebot. Bei allen weiteren Produkten bevorzugen wir ebenfalls Produzenten aus der Region. Wir freuen uns Sie bei uns kulinarisch verwöhnen zu dürfen und wünschen Ihnen gemütliche Stunden bei uns am Weinhof Kaiser!

Öffnungszeiten

22.10.2021 - 01.11.2021

täglich ab 11 Uhr geöffnet

Kontakt

Heuriger KAISER

Florian Kaiser

3131 Wetzmannsthal, Am Ring 4

02782 85819



http://www.weinhof-kaiser.at