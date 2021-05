Erstellt am 10. Mai 2021 (00:00)

Erstellt am 10. Mai 2021 (00:00)

Aufgrund der aktuellen Situation bieten wir unsere Speisen zur Abholung an! Im Jahr 1992 öffneten wir zum ersten Mal unsere Kellertür an der Langenloiserstraße in Krems. Durch geringe Umbauten konnten wir das Flair des alten Weinkellers erhalten. Genießen Sie im Sommer auf unserer Terrasse den wunderschönen Ausblick auf die Donau und die Kremser Weinberge. Auch außerhalb des Heurigenbetriebes besteht bei uns mit Voranmeldung die Möglichkeit, einen gemütlichen Heurigenabend zu buchen. Ob Sie nun eine private oder geschäftliche Feier planen, wir kommen Ihren persönlichen Wünschen gerne nach. Mit hausgemachten Speisen und der besonderen Qualität unsere Weine sind wir stets um das leibliche Wohl unserer Gäste bemüht.

Öffnungszeiten

12.05.2021 - 16.05.2021



Kontakt

Heuriger Mößlinger

Familie Mößlinger

3500 Krems, Langenloiserstraße 116

0664 8685041



http://moesslinger.at