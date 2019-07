Platz ist in der kleinsten Hütte – oder in diesem Fall, in unserem großen und geräumigen Heurigenlokal inklusive Salettl und Gastgarten. Wenn die Sonne die Wachau in ihrem ganzen Glanz erscheinen lässt, blüht unser gemütlicher Garten zur ganzen Pracht auf. Im Schatten der Apfelbäume gibt es Platz für bis zu 150 Personen. Hier ist der ideale Ort um sich nach einer langen Radtour eine Pause zu gönnen oder mit Freunden, Bekannten und Familie ein paar nette Stunden zu verbringen. Wenn es dann trotzdem einmal etwas kühler ist, dann erhellt die Sonne auch unser lichtdurchflutetes Salettl. Hier haben wir uns besonders viel Mühe gegeben! Und das sieht man auch, wenn man den von Holz und Glas geprägten Raum betritt, der Gemütlichkeit ausstrahlt und Platz für bis zu 70 Personen bietet. Der urigste Teil ist wahrscheinlich das Heurigenlokal selbst. Mit altem Holzofen der wohlige Wärme verstrahlt, dem Stammtisch, der Geschichten aus den letzten Jahrzehnten erzählen kann und Platz für 100 Gästen lassen sich hier Feste feiern oder einfach nur gesellige Abende verbringen.

Öffnungszeiten

11.07.2019 - 21.07.2019

täglich ab 14 Uhr geöffnet

Kontakt

Heuriger Polz

Familie Polz

3602 Rossatz, Rührsdorf 22

02714 6326



http://polzwachau.at