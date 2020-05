Erstellt am 09. Mai 2020 (00:00)

Das Weingut Ranch in Guntramsdorf ist ein traditionell geführter Familienbetrieb, dessen Name für Kenner und Liebhaber erlesener Weine schon längst ein Begriff geworden ist. Neben dem Weinanbau wird bei der Ranch aber auch besonderer Wert auf gepflegte Gastlichkeit gelegt. Während der Buschenschankzeiten bietet sich beim „Heurigen“ die beste Gelegenheit, das reichhaltige Angebot aus Küche und Keller in gemütlicher Atmosphäre kennen zu lernen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Öffnungszeiten

09.05.2020 - 01.06.2020

von 11.00 – 23.00 Uhr

Kontakt

Heuriger Ranch

Familie Franz Hornung

2353 Guntramsdorf, Laxenburger Straße 20

+ 43 0 2236 53406



http://www.ranch.at