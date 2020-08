Am Ortsrand von Straß, mitten in den Weingärten, liegt unser gemütlicher Buschenschank. Umgeben von Rebstöcken und alten Obstbäumen können unsere Gäste so richtig die Seele baumeln lassen. In traditionell-gemütlicher Atmosphäre können Sie unser gesamtes Weinsortiment, sowie auch Brände, Liköre und Traubensäfte glasweise verkosten. Dazu passend gibt es Köstlichkeiten aus der regionalen Landwirtschaft.

Öffnungszeiten

07.08.2020 - 17.08.2020



Kontakt

Heuriger Rosenberger

Familie Rosenberger

3491 Straß, Weinbergweg 426

02735 2532; 0664 1909001;



https://www.weingut-rosenberger.at/buschenschank/