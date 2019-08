Erstellt am 12. August 2019 (00:00)

Die vielfältige Produktpalette unserer Weingärtnerei kann man auch mit kulinarischen Schmankerln im gemütlichen neuen Heurigenlokal verkosten. Die Terrasse mit attraktiver Pergola und Kinderspielplatz umgeben von Rebstöcken bieten ein wunderbares, idyllisches Ambiente. Genießen Sie in stimmungsvoller Atmosphäre: Die Speisen werden nach alter Tradition und bewährten Rezepten hausgemacht. Dazu verwenden wir vorwiegend Gemüse aus eigenem Anbau und Produkte, die in unserer Gemeinde hergestellt werden, wie Brot und Gebäck, Wurst, Fleisch und Büffelkäse, damit die Wertschöpfung in der Region bleibt. Wir verwöhnen Sie auch gerne mit unseren selbstgebackenen Mehlspeisen.

Öffnungszeiten

14.08.2019 - 25.08.2019

tägl. ab 16 Uhr, Sonntag und Feiertag ab 15 Uhr

Kontakt

Heuriger Steurer

Familie Steurer

Etsdorf, Etsdorfer Kellergasse

02735 5659

http://www.weingärtnerei-steurer.at