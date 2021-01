Erstellt am 15. Januar 2021 (00:00)

Heuriger to GO bei Familie Wöhrer .

Heurigen to Go 15.1-21.1 von 11-14 Uhr telefonisch am Vortag zu bestellen unter 0664/5218653

Öffnungszeiten

15.01.2021 - 21.01.2021



Kontakt

Familie Wöhrer

2551 Lindabrunn, Hernsteinerstraße 59

0664 5218653