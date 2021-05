Erstellt am 06. Mai 2021 (00:00)

Heuriger to GO bei Familie Wöhrer .

Heurigen to Go vom 7.-13. Mai von 11-14 Uhr telefonisch am Vortag zu bestellen unter 0664/5218653. Herzlichen Dank, liebe Grüße Familie Wöhrer

Öffnungszeiten

07.05.2021 - 13.05.2021



Kontakt

Familie Wöhrer

2551 Lindabrunn, Hernsteinerstraße 59

0664 5218653