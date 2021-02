Heuriger TO GO - Drimmel Urbanuskeller .

HEURIGER TO GO Geschätzte Gäste, wir bieten vom 17.2. bis 21.2. und vom 24.2. bis 28.2. eine Auswahl an Heurigenspeisen zum Abholen an. Abholzeiten 11 Uhr bis 15 Uhr, am Aschermittwoch bis 19.00 Uhr. Genaue Details finden Sie unter www.weingut-drimmel.at oder telefonisch unter 0676 977 21 43 bzw. 02252 85 745 Am Aschermittwoch erwartet Sie neben dem klassischen Heringsalat noch vieles mehr vom Fisch. Damit wir alles frisch für Sie zubereiten können, bitten wir um zeitgerechte telefonische Bestellung. Für den Aschermittwoch bitte bis zum16.2. reservieren. Wir freuen uns über Ihre Bestellungen! Ihre Familie Drimmel

Öffnungszeiten

17.02.2021 - 28.02.2021

Abholung von 11-15 Uhr (Am Aschermittwoch bis 19 Uhr)

Kontakt

Heuriger TO GO - Drimmel Urbanuskeller

Familie Drimmel

2504 Sooß, Haupstraße 41

02252 85745



http://www.weingut-drimmel.at